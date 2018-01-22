В Сенате США договорились о разблокировании работы правительства

Резолюция о принятии законопроекта набрала 81 голос при 60 необходимых.

Американские сенаторы достигли соглашения, позволяющего продлить финансирование работы федерального правительства США на ближайшие три недели - до 8 февраля. Это позволит возобновить работу госучреждений, приостановленную в ночь на субботу, передает Русская служба Би-би-си.

Резолюция о принятии законопроекта набрала 81 голос при 60 необходимых, против высказались 18 сенаторов.

Теперь сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, после чего он будет рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее законодатели не могли принять законопроект о временном продлении финансирования работы правительства, поскольку демократы требовали, чтобы вместе с утверждением бюджета были приняты гарантии для детей нелегальных мигрантов.

"Сегодня мы проголосуем за возобновление работы правительства", - объявил на заседании лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

При этом он добавил, что если к 8 февраля стороны не договорятся о защите мигрантов, то сенат перейдет к рассмотрению отдельного законопроекта на эту тему.

В ночь на субботу, 20 января, американские законодатели не смогли договориться о продлении финансирования правительства, что привело к полному или частичному закрытию бюджетных учреждений.

В понедельник на работу не вышли сотни тысяч сотрудников американских госструктур, включая большинство служащих министерств жилищного строительства, экологии, образования и торговли.

В министерствах финансов, здравоохранения, обороны и транспорта на работу не вышли около половины сотрудников.


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