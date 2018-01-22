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2018-01-22
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Похожие акции прошли в других городах Украины.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
22 января в День Соборности в Киеве провели акцию, приуроченную к годовщине подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину в 1919 году.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Активисты с национальными флагами взялись за руки на мосту "Метро", образовав живую цепь.
Утром такая же акция прошла на другом киевском мосту - имени Патона. Похожие акции прошли в других городах Украины.
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