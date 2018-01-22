На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности

Похожие акции прошли в других городах Украины.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

22 января в День Соборности в Киеве провели акцию, приуроченную к годовщине подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину в 1919 году.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты с национальными флагами взялись за руки на мосту "Метро", образовав живую цепь.

Утром такая же акция прошла на другом киевском мосту - имени Патона. Похожие акции прошли в других городах Украины.