Боевики обстреляли Докучаевск из тяжелого вооружения

По неподтвержденным данным, есть пострадавшие среди местного населения.

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РоSSийско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно из 82-мм минометов, не подконтрольный украинской власти город Докучаевск Донецкой области, сообщает пресс-центра штаба АТО.

"По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения", - говорится в заявлении штаба.

Сообщается, что украинские военнослужащие, выполняющие задачи вблизи Новотроицкого Донецкой области, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону подконтрольного им Докучаевска.

"Таким образом боевики в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - отмечают в штабе.

Как сообщалось, боевики 6 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) по состоянию на 18:00 22 января. В результате минометного обстрела на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.