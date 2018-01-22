Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии

"Австрийские власти долго проверяли мой статус и выдали мне разрешение на проживание и на работу".

Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Фото: portnov.com.ua

Бывший первый заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет о получении права на проживание в Австрии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

"Я живу в Австрии, в Вене. Живу абсолютно легально. Австрийские власти долго проверяли мой статус и выдали мне разрешение на проживание и на работу", - заявил Портнов.

Он уверяет, что зарегистрировал свою адвокатскую компанию и открыл банковский счет в Австрии.

Рассказывая о событиях в Украине во время Евромайдана, экс-замглавы Администрации отрицал, что принимал участие в написании "диктаторских законов" от 16 января 2014 года. При этом Портнов отказался назвать авторов этих законов, отметив, что часть из них находится вне Украины.

Напомним, в феврале 2015 года Портнов, который был объявлен в розыск, заявил, что зарегистрировал юридическую компанию "АП групп" в Москве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"
Бывший боевик группировки "Призрак" получил 10 лет тюрьмыБывший боевик группировки "Призрак" получил 10 лет тюрьмы
Турция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИТурция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИ
Музей Майдана получил постоянный офисМузей Майдана получил постоянный офис
В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из ПриднестровьяВ БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья
"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса
Замглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысячЗамглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысяч
За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмыЗа сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, пятеро получили травмы
Штепа заявила, что снова станет мэром СлавянскаШтепа заявила, что снова станет мэром Славянска
В Мьянме во время столкновений с полицией погибли 7 протестующих, 20 полицейских получили раненияВ Мьянме во время столкновений с полицией погибли 7 протестующих, 20 полицейских получили ранения
Последние новости
Подгружаем последние новости