Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
"Австрийские власти долго проверяли мой статус и выдали мне разрешение на проживание и на работу".
Бывший первый заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет о получении права на проживание в Австрии.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.
"Я живу в Австрии, в Вене. Живу абсолютно легально. Австрийские власти долго проверяли мой статус и выдали мне разрешение на проживание и на работу", - заявил Портнов.
Он уверяет, что зарегистрировал свою адвокатскую компанию и открыл банковский счет в Австрии.
Рассказывая о событиях в Украине во время Евромайдана, экс-замглавы Администрации отрицал, что принимал участие в написании "диктаторских законов" от 16 января 2014 года. При этом Портнов отказался назвать авторов этих законов, отметив, что часть из них находится вне Украины.
Напомним, в феврале 2015 года Портнов, который был объявлен в розыск, заявил, что зарегистрировал юридическую компанию "АП групп" в Москве.
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