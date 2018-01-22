Чиновники Закарпатья попросили у Венгрии вакцины против кори

Закарпатская область не получает от Минздрава вакцину от кори. В 2016 год Министерство здравоохранения Украины предоставило Закарпатью около трети от необходимого количества. С просьбой о помощи в виде вакцин закарпатцы были вынуждены обратиться к Венгрии.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

При этом в учебных заведениях Тячевского района Закарпатской области на две недели объявлен карантин из-за роста количества больных корью.

Соответствующее распоряжение принято председателем Тячевской райгосадминистрации из-за резкого увеличения заболеваемости корью.

"Болезнь (корь - Прим.Ред.) продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78 процентов больных - это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины", - прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Согласно сообщению, с понедельника, 22 января 2018, учебные заведения Тячевского района (общеобразовательные школы, детсады, школы искусств) закрываются на две недели на карантин.

По данным Закарпатской ОГА, указанные заведения не будут работать две недели, до 5 февраля. В пресс-службе также уточнили, что напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

Москаль также уточнил, что Закарпатская область не получает вакцину и далее.

"Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю - это ложь!", - заявил Москаль.

Председатель ОГА добавил, что на Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все обращения руководства области в Минздраве игнорируются.

"Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на нерадивое руководство Министерства здравоохранения", - сказал Москаль.

Как сообщала, в Киеве число заболевших выросло до 121 человека. В Украине с начала 2018 года корью заболели 1 285 человек. Сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. В 2016 году было зафиксировано четыре смертельных случая.