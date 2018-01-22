На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный

С начала дня было шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ.

На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный
Фото: facebook.com/ato.news

В понедельник, 22 января, в результате минометного обстрела на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Где именно это произошло, военные не уточняют. Минометы калибра в течение дня боевики применяли возле Троицкого (120 мм), Луганского (120 мм и 82 мм), Новотроицкого (82 мм).

В целом с начала дня штаб зафиксировал шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ.


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