СБУ задержала чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного

Он просил две тысячи гривен в месяц за сохранение на должности.

Служба безопасности Украины и прокуратура задержали чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного за сохранение его на должности. Рабочее место задержанный оценил в две тысячи гривен в месяц, сообщается на сайте прокуратуры.

В понедельник, 22 января, его задержали при получении 4 тысяч гривен. Несколькими днями раньше правоохранители задокументировали получение им еще 4,5 тысячи гривен.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Имени задержанного не указывают. Однако известно, что он начальник одного из отделов Госэкоинспекции и одновременно - депутат Сумского областного совета. Под эту характеристику подходит депутат Андрей Божок, который работает начальником отдела экологического и радиологического контроля на таможенной территории Сумской области госэкоинспекции.


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