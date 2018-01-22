СБУ задержала чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного
Он просил две тысячи гривен в месяц за сохранение на должности.
Служба безопасности Украины и прокуратура задержали чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного за сохранение его на должности. Рабочее место задержанный оценил в две тысячи гривен в месяц, сообщается на сайте прокуратуры.
В понедельник, 22 января, его задержали при получении 4 тысяч гривен. Несколькими днями раньше правоохранители задокументировали получение им еще 4,5 тысячи гривен.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Имени задержанного не указывают. Однако известно, что он начальник одного из отделов Госэкоинспекции и одновременно - депутат Сумского областного совета. Под эту характеристику подходит депутат Андрей Божок, который работает начальником отдела экологического и радиологического контроля на таможенной территории Сумской области госэкоинспекции.
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Политика
22.01.2018 18:18