ЕC расширил санкции против Венесуэлы и КНДР

В Венесуэле продолжает ухудшаться политическая и социально-экономическая ситуация.

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Евросоюз усилил ограничительные меры в отношении Венесуэлы и Северной Кореи.

Соответствующие решения утвердил Совет ЕС по иностранным делам, сообщается на сайте Евросовета.

Речь идет о семи гражданах Венесуэлы, которые считаются ответственными за посягательство на верховенство права и нарушения прав человека в этой стране на фоне ухудшении политической и социально-экономической ситуации.

Кроме того, ограничения были введены в отношении 17 граждан КНДР , которых признали причастными к нелегальной торговле с нарушением эмбарго ООН .

В ЕС отметили, что дополнительные санкции введены с целью давления на КНДР на фоне продолжения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.