Сын Авакова вернулся из Италии и дал показания САП

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр вернулся из Италии в Украину и дал показания Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.

По его словам, Аваков-младший был допрошен по возвращению, 15 января.

Подробностей допроса собеседник не сообщил, но отметил, что ничего нового он не сказал.

Возвращение сына Авакова в Украину также подтвердили Українським Новинам его адвокаты.

Напомним, ранее сообщалось, 31 октября 2017 года проходили обыски у фигурантов «дела о рюкзаках». По их итогам были задержаны три человека: сын министра внутренних дел Александр Аваков, экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера.

Кроме того, сообщалось, сыну главе МВД Александру Авакову Соломенский райсуд Киева разрешил снять электронный браслет, он также может не сдавать паспорт на хранение. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) рассказали, что Аваков-младший при этом должен являться к следователю по первому требованию, сообщать о смене адреса проживания. Ему также продлили личное обязательство.

19 декабря Апелляционный суд снял арест на имущество Александра Авакова, которое было до этого арестовано Соломенским райсудом.