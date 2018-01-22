Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Заявки от кандидатов принимают до 2 февраля.
Министерство культуры объявило конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно закону Украины "Об Украинском культурном фонде", исполнительный директор организовывает и управляет деятельностью этой институции; мониторит реализацию проектов, которые поддержал Фонд; принимает решение о составе экспертных комиссий, которые рассматривают проекты, и т.д.
Зарплата на этой должности - 13 тыс грн.
Список документов, требования к ним и к потенциальным кандидатам - на сайте министерства культуры.
Заявки от кандидатов принимаются с 22 января по 2 февраля.
Решение о назначении исполнительного директора будет принимать наблюдательный совет фонда в результате конкурса.
Напомним, 19 января министр культуры Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко.
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