Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда

Заявки от кандидатов принимают до 2 февраля.

Фото: Минкульт

Министерство культуры объявило конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону Украины "Об Украинском культурном фонде", исполнительный директор организовывает и управляет деятельностью этой институции; мониторит реализацию проектов, которые поддержал Фонд; принимает решение о составе экспертных комиссий, которые рассматривают проекты, и т.д.

Зарплата на этой должности - 13 тыс грн.

Список документов, требования к ним и к потенциальным кандидатам - на сайте министерства культуры.

Заявки от кандидатов принимаются с 22 января по 2 февраля.

Решение о назначении исполнительного директора будет принимать наблюдательный совет фонда в результате конкурса.

Напомним, 19 января министр культуры Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко.