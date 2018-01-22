Препараты для лечения гемофилии поставлены в Украину
Четыре препарата для лечения гемофилии у взрослых и детей, закупленные ПРООН за средства государственного бюджета 2017 года, поставлены в Украину.
Об этом сообщает агентство «
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, факторы коагуляции крови, общая стоимость которых составляет 155 млн. грн., будут распределены и доставлены в медучреждения страны в ближайшее время. При закупке препаратов по данному направлению ПРООН удалось сэкономить 36 млн. грн., которые будут направлены на закупку дополнительных лексредств по гемофилии.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что лекарства поставляются в Украину в соответствии с согласованным графиком без задержек.
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