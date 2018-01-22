Неформальных встреч Порошенко с Путиным нет, это провокация, - Климкин

О контактах глав украинского и роSSийского государств ранее сообщил Песков.

Павел Климкин Фото: 5.ua

Неформальных встреч Президента Петра Порошенко с роSSийском коллегой Владимиром Путиным нет, роSSийская сторона сознательно сделала провокацию.

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве .

"Я считаю, что это не оговорка, а сознательная провокация господина Пескова", - сказал Климкин.

Он рассказал, что за все время встречи на высшем уровне происходили в "нормандском формате" и обсуждались вопросы пленных, киберпреступности и работы СЦКК. "Вот это все темы, которые поднимались в двустороннем формате", - сказал министр.

"Убежден, что неформальных встреч между президентами Украины и РоSSии быть не может", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о тайных встречах Порошенко и Путина. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "РоSSия 1". Впоследствии в АП опровергли тайные встречи Порошенко с Путиным.