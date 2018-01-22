Германия передала Украине 10 уникальных аварийно-спасательных машин
Правительство Германии передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 10 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа (САРМ-Л).
Об этом сообщает пресс-служба Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, передает «
"Чтобы повысить эффективность работы спасателей и сократить время прибытия на место ДТП, правительство Германии в рамках проекта «Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями» передало ГСЧС через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 10 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа (САРМ-Л)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти автомобили были разработаны немецким производителем специально для ГСЧС.
Еще пять единиц техники будет предоставлено весной 2018 года.
Автомобили оснащены специальным гидравлическим и пожарно-спасательным оборудованием, отвечающим европейским стандартам.
Также их можно использовать для оповещения населения о чрезвычайной ситуации, организации радиосвязи в радиусе 20 км, тушения пожара и предоставления доврачебной помощи пострадавшим до прибытия «скорой».
Сообщается, что вскоре новые аварийно-спасательные машины заработают на наиболее опасных участках дорог в Мариуполе, Борисполе, Лисичанске, Лубнах, Харькове и Киеве.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает Украину по поручению Федерального правительства Германии с 1993 года. Сейчас почти 300 национальных и иностранных специалистов представляют GIZ ориентировочно в 20 населенных пунктах Украины.
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Политика
22.01.2018 17:30