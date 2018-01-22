Украина не видит смысла переносить переговоры по Донбассу из Минска в Астану

"Если будет понимание, что смена локации что-то даст, мы готовы хоть в Новую Зеландию".

Украина не видит смысла переносить переговоры по мирному урегулированию на Донбассе из Минска в Астану.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в понедельник.

"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам, если хотите, нового позитивного результата", - сказал он.

"Как по мне, работает не локация и не место. Если у нас будет обоснованное понимание, что смена локации что-то нам даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию, поверьте", - добавил Климкин.

Напомним, что 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на переговорах в США говорил с президентом Дональдом Трампом о возможности перенести встреч по Донбассу из Минска.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе".

5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.