Украина не видит смысла переносить переговоры по Донбассу из Минска в Астану
"Если будет понимание, что смена локации что-то даст, мы готовы хоть в Новую Зеландию".
Украина не видит смысла переносить переговоры по мирному урегулированию на Донбассе из Минска в Астану.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в понедельник.
"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам, если хотите, нового позитивного результата", - сказал он.
"Как по мне, работает не локация и не место. Если у нас будет обоснованное понимание, что смена локации что-то нам даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию, поверьте", - добавил Климкин.
Напомним, что 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на переговорах в США говорил с президентом Дональдом Трампом о возможности перенести встреч по Донбассу из Минска.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе".
5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые минские соглашения. С тех пор в Минске два-три раза в месяц проходят заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.
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