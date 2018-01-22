Климкин анонсировал назначение послов в ряде стран

Глава МИД не уточнил, о каких странах идет речь.

Климкин анонсировал назначение послов в ряде стран
Павел Климкин
Фото: скриншот с ютуба

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал назначение послов в ряде стран.

"В ближайшее время вы увидите назначения ряда послов", - сказал Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве.

При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

Министр объяснил, что задержка связана с тем, что существуют четкие критерии и требования к должности посла, которым должны соответствовать кандидаты.

Как сообщалось, по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах.


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