Глава МИД не уточнил, о каких странах идет речь.

Павел Климкин Фото: скриншот с ютуба

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал назначение послов в ряде стран.

"В ближайшее время вы увидите назначения ряда послов", - сказал Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве .

При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

Министр объяснил, что задержка связана с тем, что существуют четкие критерии и требования к должности посла, которым должны соответствовать кандидаты.

Как сообщалось, по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах.