Украина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому праву

В МИД ожидают, что РФ подаст возражения.

Украина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому праву
Елена Зеркаль
Фото: bbc.com

Украина 19 февраля подаст меморандум в международный трибунал ООН относительно нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявили глава МИД Украины Павел Климкин и его заместитель Елена Зеркаль.

"Уже 19 февраля мы подаем наш меморандум, в котором обвиняем РоSSию в узурпации наших прав, прав Украины как прибрежной морской державы, где упоминаем все нарушения, связанные с Черным, Азовским морями, Керченским заливом, а также строительством Керчинского моста", - заявила Зеркаль.

По ее словам, после этого в МИД ожидают, что в течение трех месяцев РоSSия подаст свои возражения относительно юрисдикции трибунала рассматривать этот спор, "и это для нас очевидно".

"Поэтому мы готовимся к продолжению, а потом будем готовить второй меморандум, в котором будем говорить о том, почему Украина является прибрежной державой и как мы будем защищаться дальше", - добавила замминистра.




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