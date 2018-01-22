Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за менеджера ночного клуба

Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за менеджера ночного клуба (ФОТО)

Младшая дочь герцога Йоркского Эндрю и внучка королевы Елизаветы II, 27-летняя принцесса Евгения, выходит замуж за своего бойфренда, менеджера ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.

Об этом сообщил Букингемский дворец в соцсетях, передает «Сегодня».

«Свадебная церемония пройдет осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке», – говорится в сообщении.

Евгения и ее сестра являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских высочеств, в отличие от их двоюродной сестры, леди Луизы Виндзор, дочери самого младшего сына королевы Эдварда, которая является принцессой лишь юридически, и второй двоюродной сестры Зары Филлипс, которая является дочерью принцессы Анны и в связи с этим титулов не имеет, так как ее отец был простолюдином и титулов не имел.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 8 лет назад на отдыхе в Швейцарии.

Предложение возлюбленной Джек сделал в Никарагуа. Свадьба Евгении и Джека состоится в той же часовне, где станут мужем и женой принц Гарри и Меган Маркл.




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