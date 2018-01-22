Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за менеджера ночного клуба
Младшая дочь герцога Йоркского Эндрю и внучка королевы Елизаветы II, 27-летняя принцесса Евгения, выходит замуж за своего бойфренда, менеджера ночного клуба Mahiki Джека Бруксбэнка.
Об этом сообщил Букингемский дворец в соцсетях, передает «
«Свадебная церемония пройдет осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке», – говорится в сообщении.
Евгения и ее сестра являются единственными внучками королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских высочеств, в отличие от их двоюродной сестры, леди Луизы Виндзор, дочери самого младшего сына королевы Эдварда, которая является принцессой лишь юридически, и второй двоюродной сестры Зары Филлипс, которая является дочерью принцессы Анны и в связи с этим титулов не имеет, так как ее отец был простолюдином и титулов не имел.
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 8 лет назад на отдыхе в Швейцарии.
Предложение возлюбленной Джек сделал в Никарагуа. Свадьба Евгении и Джека состоится в той же часовне, где станут мужем и женой принц Гарри и Меган Маркл.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.01.2018 12:45
22.01.2018 12:45