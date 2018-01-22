Очередной судья по делу Штепы взял самоотвод

Канцелярия суда должна найти ему замену.

Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Глава судейской коллегии Октябрьского райсуда Харькова, которая должна рассмотреть дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, взял самоотвод.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Владимир Курило сослался на то, что его отец Александр Курило (судья Апелляционного суда Харьковской области) участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Штепе на стадии досудебного расследования.

Теперь материалы судебного дела должны быть переданы в канцелярию Октябрьского райсуда для определения нового председательствующего судьи и назначения запасного судьи.

Напомним, что это будет уже пятое начало рассмотрения дела Штепы. Начинали судить ее в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский. 11 января две коллегии судей Ленинского суда взяли самоотвод, и дело передали в Октябрьский суд.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.