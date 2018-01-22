Украина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - Климкин
В МИД гордятся тем, что 40 украинцев, участвовавших в АТО, работают в миссиях НАТО.
Украина к 2020 году намерене достичь стандартов НАТО.
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Отдельным измерением работы МИД является работа с Североатлантическим аляьнсом. Мы продвигаемся по многим трастовым фондам. В Варшаве мы взяли на себя очень амбицизное обязательство: до 2020 года достичь стандартов НАТО. Для этого мы долны сделать эффеткивной годовую национальную программу. Только что СНБО одобрила концепцию нашего нового закона о национальной безопасности. У нас сейчас нет никаких вопросов - ни политических, ни юрилических - относительно смысла нашего движения вперед. Это движение к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе", - заявил министр.
При этом Кликмин отметил, что гордится тем, что 40 украинцев, которые прошли АТО, были в Донецком аэропорту и Дебальцево, сейчас работают в НАТОвских миссиях, в частности в Косово.
"Главным приоритетом работы МИД есть и будет на этот год получение солидарности цивилизованного мира, международного сообщества в нашей борьбе против роSSийской агрессии - за нашу незавимисимость и территориальную целостность", - подчеркнул Климкин.
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