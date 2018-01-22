Арьев избран вице-президентом ПАСЕ

Вице-президентов в ПАСЕ избирают по квотному принципу.

Арьев избран вице-президентом ПАСЕ
Владимир Арьев
Фото: РБК

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев в понедельник был избран на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Вице-президентов в ПАСЕ избирают по квотному принципу. Украина как крупная, но не самая большая делегация, входит во вторую группу вместе с Польшей и Испанией. Каждый год две страны из этой группы выдвигают своих вице-президентов.

В 2017 году вице-президентом от Украины был Георгий Логвинский, в 2016 году украинского вице-президента не было, в 2015 году вице-президентом был Арьев, в 2014 году - Иван Попеску.


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