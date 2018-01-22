70% тюрем Франции заблокированы из-за протестов

В понедельник работники тюрем, которые участвуют в акциях, требуя усиления безопасности пенитенциарных учреждений, заблокировали 130 из 188 тюрем во Франции.

Об этом сообщает издание BFM TV, передает « Сегодня ».

Профсоюзы призвали начать блокировать тюрьмы после того, как узник ударил надзирателя железной ножкой от стола в тюрьме департамента Па-де-Кале.

Утром 22 января протестующие блокируют 130 из 188 тюрем в стране.

Ожидается встреча министра юстиции с представителями профсоюзов, на которой стороны попытаются найти выход из кризисной ситуации.

Протесты надзирателей тюрем во Франции вспыхнули на прошлой неделе после того как 11 января три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

Напомним, летом 2017 года в тюрьме города-курорта Акапулько на тихоокеанском побережье Мексики вспыхнули беспорядки. В итоге было убито 28 осужденных.

Ранее в северомексиканском штате Нуэво-Леон в тюрьме произошел бунт. В результате драки и вмешательства полиции 13 человек были убиты и еще около десяти заключенных ранены.