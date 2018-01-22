70% тюрем Франции заблокированы из-за протестов

70% тюрем Франции заблокированы из-за протестов

В понедельник работники тюрем, которые участвуют в акциях, требуя усиления безопасности пенитенциарных учреждений, заблокировали 130 из 188 тюрем во Франции.

Об этом сообщает издание BFM TV, передает «Сегодня».

Профсоюзы призвали начать блокировать тюрьмы после того, как узник ударил надзирателя железной ножкой от стола в тюрьме департамента Па-де-Кале.

Утром 22 января протестующие блокируют 130 из 188 тюрем в стране.

Ожидается встреча министра юстиции с представителями профсоюзов, на которой стороны попытаются найти выход из кризисной ситуации.

Протесты надзирателей тюрем во Франции вспыхнули на прошлой неделе после того как 11 января три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

Напомним, летом 2017 года в тюрьме города-курорта Акапулько на тихоокеанском побережье Мексики вспыхнули беспорядки. В итоге было убито 28 осужденных.

Ранее в северомексиканском штате Нуэво-Леон в тюрьме произошел бунт. В результате драки и вмешательства полиции 13 человек были убиты и еще около десяти заключенных ранены.




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