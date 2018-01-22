70% тюрем Франции заблокированы из-за протестов
В понедельник работники тюрем, которые участвуют в акциях, требуя усиления безопасности пенитенциарных учреждений, заблокировали 130 из 188 тюрем во Франции.
Об этом сообщает издание BFM TV, передает «
Профсоюзы призвали начать блокировать тюрьмы после того, как узник ударил надзирателя железной ножкой от стола в тюрьме департамента Па-де-Кале.
Утром 22 января протестующие блокируют 130 из 188 тюрем в стране.
Ожидается встреча министра юстиции с представителями профсоюзов, на которой стороны попытаются найти выход из кризисной ситуации.
Протесты надзирателей тюрем во Франции вспыхнули на прошлой неделе после того как 11 января три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.
Напомним, летом 2017 года в тюрьме города-курорта Акапулько на тихоокеанском побережье Мексики вспыхнули беспорядки. В итоге было убито 28 осужденных.
Ранее в северомексиканском штате Нуэво-Леон в тюрьме произошел бунт. В результате драки и вмешательства полиции 13 человек были убиты и еще около десяти заключенных ранены.
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Политика
22.01.2018 12:30