Итальянец Микеле Николетти избран президентом ПАСЕ

Он сменил на этой должности киприотку Стеллу Кириакидес.

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Итальянский социалист Микеле Николетти в понедельник был избран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он сменил на этой должности киприотку Стеллу Кириакидес, которая была временным президентом после отставки Педро Аграмунта.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ .

Николетти как безальтернативный кандидат стал 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года и вторым итальянцем на этом посту.

Согласно регламенту ПАСЕ , президент организации избирается на один год и максимум на два срока.

Украинский парламент в свою очередь надеется, что Николетти займет объективную позицию и будет требовать от РоSSии выполнения резолюции ПАСЕ . "Он имеет большое пророSSийское лобби сегодня здесь, которое пытается повлиять на ситуацию, в том числе они постараются повлиять на нового президента господина Николетти. Мы надеемся, что Николетти займет взвешенную позицию и будет требовать главного - чтобы РоSSия выполнила те резолюции ПАСЕ , которые уже приняты. Это прекращение войны на Донбассе, деоккупация Крыма, права человека и другие вопросы", - сказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в эфире 112 канала.