Итальянец Микеле Николетти избран президентом ПАСЕ
Он сменил на этой должности киприотку Стеллу Кириакидес.
Итальянский социалист Микеле Николетти в понедельник был избран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он сменил на этой должности киприотку Стеллу Кириакидес, которая была временным президентом после отставки Педро Аграмунта.
Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.
Николетти как безальтернативный кандидат стал 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года и вторым итальянцем на этом посту.
Согласно регламенту ПАСЕ, президент организации избирается на один год и максимум на два срока.
Украинский парламент в свою очередь надеется, что Николетти займет объективную позицию и будет требовать от РоSSии выполнения резолюции ПАСЕ. "Он имеет большое пророSSийское лобби сегодня здесь, которое пытается повлиять на ситуацию, в том числе они постараются повлиять на нового президента господина Николетти. Мы надеемся, что Николетти займет взвешенную позицию и будет требовать главного - чтобы РоSSия выполнила те резолюции ПАСЕ, которые уже приняты. Это прекращение войны на Донбассе, деоккупация Крыма, права человека и другие вопросы", - сказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в эфире 112 канала.
Напомним, что предыдущий президент ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, который возник в связи с его поездкой в Сирию к Ассаду на роSSийском правительственном самолете. Аграмунт останется в ПАСЕ как член испанской делегации.
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22.01.2018 12:30