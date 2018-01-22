В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненые

Взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл.

В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненые
Фото: reuters.com

На продуктовом рынке в провинции Яла на юге Таиланда прогремел взрыв, в результате которого три человека погибли, еще 22 были ранены.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Взрывчатка была заложена в мотоцикл, припаркованный возле рынка.

"Преступники установили бомбу на мотоцикле и поставили его рядом с рынком. Взрыв унес жизни троих человек" - рассказал представитель государственной службы безопасности.

Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность. Однако, как напоминает Рейтер, в преимущественно буддистской провинции Яла с 2004 года продолжается борьба мусульманского меньшинства за создание собственной автономии.

Отмечается, что мотоцикл был припаркован рядом с киоском, продававшим свинину, употребление которой строго запрещено мусульманам согласно исламскому закону. В числе погибших оказались женщина-владелец этого киоска и мужчина-клиент.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека. Антитеррористическая операция продолжалась 12 часов, в результате которой злоумышленники были убиты.

ВВС со ссылкой на местную полицию сообщило, что в результате атаки на отель погибли девять граждан Украины. В то же время, глава украинского МИДа Павел Климкин сообщил о шести погибших. Сегодня, 22 января, официальный представитель департамента консульской службы МИДа Василий Кирилич заявил, что число погибших граждан Украины увеличилось до семи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Блок рекламы


Похожие новости
В Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненыеВ Таиланде произошел теракт на продуктовом рынке, есть погибшие и раненые
Девять украинцев погибли из-за теракта в КабулеДевять украинцев погибли из-за теракта в Кабуле
Боевики ОРДО обстреляли автобус с мирными жителями в "серой зоне", есть погибшийБоевики ОРДО обстреляли автобус с мирными жителями в "серой зоне", есть погибший
В серой зоне Донецкой области обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвыВ серой зоне Донецкой области обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвы
За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли шесть раз, пятеро военных раненыЗа сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли шесть раз, пятеро военных ранены
СБУ: задержанный ФСБ Соколов стоит за инсценировкой терактов для вторжения РФ в УкраинуСБУ: задержанный ФСБ Соколов стоит за инсценировкой терактов для вторжения РФ в Украину
В шведском Мальме произошел взрыв у здания полиции, двое арестованыВ шведском Мальме произошел взрыв у здания полиции, двое арестованы
На севере Нигерии двое смертников совершили теракт на рынке, 12 человек погиблиНа севере Нигерии двое смертников совершили теракт на рынке, 12 человек погибли
Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследованиеИз-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование
В двойном теракте в Багдаде погибли около 30 человекВ двойном теракте в Багдаде погибли около 30 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости