Фюрер РФ обсудил с Назарбаевым ситуацию в Украине
"Лидеры стран обменялись мнениями в свете визита Назарбаева в Вашингтон".
Президенты РоSSии и Казахстана в понедельник провели телефонный разговор, на котором среди прочего обсуждалась ситуация в Украине. Переговоры прошли по инициативе Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Казахстана подробно информировал [Владимира Путина] об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. С учётом этого обсуждён широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Назарбаева подтвердила факт разговора.
"Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН", - так сообщается о переговорах на сайте президента РК.
Напомним, что 18 января Назарбаев встречался с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал с ним перенос встреч по Донбассу из Минска.
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