Фюрер РФ обсудил с Назарбаевым ситуацию в Украине

"Лидеры стран обменялись мнениями в свете визита Назарбаева в Вашингтон".

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Президенты РоSSии и Казахстана в понедельник провели телефонный разговор, на котором среди прочего обсуждалась ситуация в Украине. Переговоры прошли по инициативе Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Казахстана подробно информировал [Владимира Путина] об итогах своего недавнего официального визита в США и переговоров с Дональдом Трампом. С учётом этого обсуждён широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова и на Украине", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Назарбаева подтвердила факт разговора.

"Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН ", - так сообщается о переговорах на сайте президента РК.