Вопрос возвращения РоSSии в ПАСЕ может отложиться на более позднее время - эксперт

Пока что никаких решений о возвращении РоSSии к работе в ПАСЕ нет, это может отложиться на более позднее время.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Думаю, что будут бурные дискуссии. Пока что никаких решений о возвращении РоSSии к работе в ПАСЕ нет. Более того, РФ сообщила о том, что они не будут направлять своих представителей и по-прежнему не реализуют шаг своего взноса в бюджет ПАСЕ , и вообще Совета Европы. Скорее всего, будут бурные дискуссии по поводу того, что предпринимать с регламентом, и как сделать так, чтобы роSSийскую делегацию вернуть в зал заседаний, то есть на саму сессию Парламентской Ассамблеи. Говорить о том, что будет результат, однозначно нельзя, но, по крайней мере, можно лишь прогнозировать, что дискуссии будут продолжаться в довольно остром формате. Так же не исключено, что к концу сессии будет уже какое-то решение, которое может позволить прогнозировать, будет ли вообще в этом году РФ присутствовать на этих заседаниях. Ситуация пока в таком состоянии диалога и неопределенности», - заявил эксперт.

По словам В. Воли не исключено, что тема возвращения РоSSии отложиться на более позднее время. То есть к средине года будет определенные изменения в самом составе ПАСЕ .

«ПАСЕ - это такой дискуссионный клуб, в котором дискутируют парламентарии, которые входят в состав Совета Европы и не более того. Они принимают резолюции. От тысячного состава там присутствует только треть (обычно сто с лишним человек, хотя должно быть более 300 этих депутатов). Все эти резолюции ПАСЕ не являются обязательными для выполнения суверенными государствами. ПАСЕ ни на что не влияет с точки зрения изменений реальных политических процессов. Наши депутаты нашли хорошую площадку, где все слишком символически происходит, но на этой площадке можно благодатно показывать свою деятельность, победы и так далее, при этом они находятся в каком-то параллельном мире, события в котором не влияют на реалии того мира, в котором существуют все», - отметил он.

Напомним, 22 января, в Страсбурге начнет свою работу Парламентская Ассамблея Совета Европы. Украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев.

Сессия продлится с 22 до 26 января, в повестке дня дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание президента ПАСЕ и Комиссара СЕ по правам человека.

В частности, в понедельник будет проголосован и назван новый президент ПАСЕ , состоятся дебаты о росте исламофобии, антисемитизма и ксенофобии в Европе; израильско-палестинском мирном процессе.

Во вторник, 23 января, перед ПАСЕ выступит Генсек Турбьерн Ягланд, состоится первый раунд избрания нового Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ , дебаты на тему защиты и продвижения региональных языков и языков национальных меньшинств, по результатам которой

ПАСЕ будет голосовать резолюцию и рекомендации. Также перед ПАСЕ выступит крон-принцесса Дании и будет заслушан доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине". По этому докладу состоятся дебаты, и будет проголосована резолюция и рекомендации.

В среду – второй раунд избрания Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ , дебаты по созданию основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, выступления президента Армении, премьер-министра Дании. Также состоится заседание ad hoc комитета.

В четверг будет заслушан годовой отчет Комиссара СЕ по правам человека Нила Муйжниекса, состоятся дебаты о защите детей в вооруженных конфликтах, по результатам которых будет принята резолюция, перед парламентариями выступит президент Австрии. Также будет представлен обзор выполнения обязательств Эстонией, Грецией, Венгрией и Ирландией.

В последний день сессии, 26 января, пройдут дебаты по двум темам: о юридическом иммунитете международных организаций и усилении международного регулирования против продажи средств пыток.