В прошлом году Польша оказала международную защиту 276 украинцам

В прошлом году Польша оказала международную защиту 276 украинцам

В 2017 году 276 украинцев получили международную защиту в Польше.

Об этом сообщили в польском Управлении по вопросам иностранцев, передает «Польское радио».

Всего в прошлом году 5 тыс. иностранцев попросили у Польши предоставить им международную защиту, 520 лицам предоставили статус беженца или иную форму защиты. В основном это украинцы, россияне и граждане Такжикистана.

Со ссылкой на данные пресс-секретаря управления по вопросам иностранцев Польши Якуба Дудзяка сообщается, что критериям предоставления одной из форм международной защиты отвечали граждане Украины - 276 человек, РоSSии - 87 человек и Такжикистана - 35 человек.

Также 227 иностранцам предоставили разрешение на толерантное пребывание или согласие на пребывание по гуманитарным причинам (так называемая национальная защита).

Большинство иностранцев, 57%, подали ходатайство впервые. В среднем одно заявление касалось двух человек, россиян - трех. Около половины обратившихся людей - дети.

Тем временем в 2017 году негативное решения получили 2,1 тыс. иностранцев, а 3 тыс. (53%) производств прекратили. Это касается ситуаций, когда иностранец не хочет продолжать процедуры в Польше и уезжает из страны - обычно в страны Западной Европы. Почти 80% случаев приостановок производств касались россиян.

Отмечается, что главные формы международной защиты - это статус беженца и дополнительная защита. Иностранцу предоставляют международную защиту, если в стране его происхождения ему угрожает преследование или существует риск потери жизни и здоровья.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин сообщил, что международную защиту в Польше и статус беженца в течение последних двух лет получили 88 украинцев.




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