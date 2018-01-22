На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь Соборности»
На мосту Патона в Киеве активисты образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Воссоединения, почтив тем самым историческое событие - объединение Восточной и Западной Украины в одно целое.
Об этом сообщает
По информации, сначала участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала полотнище голубого цвета, другая - желтого.
Колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. Таким образом, после воссоединения активисты образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.
За безопасностью на мосту и возле него следят несколько десятков правоохранителей.
После объединения колонн активисты совместно исполнили гимн Украины, а также почтили минутой молчания память погибших на Майдане и в АТО.
Участники мероприятия намерены продолжить праздник конкурсом рисунков на лице. А завершится праздник салютом и концертом в кинотеатре "Кинопанорама".
Подобные "цепи Соборности" в понедельник, 22 января,проходят не только в Киеве, но и в других украинских городах. За рубежом такие мероприятия будут проходить в Швеции, Великобритании, Польше, Эстонии, Канаде, Германии и США. Основатель и организатор акции - Братство казацкого боевого обычая "Спас". Главная цель "Живой цепи Соборности" - объединить украинцев под национальными флагами.
Напомним, первая "живая цепь" в Украине была образована в январе 1990 года, которая тогда соединила Киев и Львов. Ежегодно 22 января, начиная с 1990 года, люди становятся в живую цепь, чтобы напомнить украинцам о двух датах в истории украинской государственности - 22 января 1918 года, когда Центральной Радой был принят Четвертый Универсал, и 22 января 1919 года, когда произошло объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.
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