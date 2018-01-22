На мосту Патона в Киеве активисты образовали "живую цепь Соборности" к 99-й годовщине Акта Воссоединения, почтив тем самым историческое событие - объединение Восточной и Западной Украины в одно целое.

Об этом сообщает Укринформ.

По информации, сначала участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала полотнище голубого цвета, другая - желтого.

Колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. Таким образом, после воссоединения активисты образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.

За безопасностью на мосту и возле него следят несколько десятков правоохранителей.

После объединения колонн активисты совместно исполнили гимн Украины, а также почтили минутой молчания память погибших на Майдане и в АТО.

Участники мероприятия намерены продолжить праздник конкурсом рисунков на лице. А завершится праздник салютом и концертом в кинотеатре "Кинопанорама".

Подобные "цепи Соборности" в понедельник, 22 января,проходят не только в Киеве, но и в других украинских городах. За рубежом такие мероприятия будут проходить в Швеции, Великобритании, Польше , Эстонии, Канаде, Германии и США . Основатель и организатор акции - Братство казацкого боевого обычая "Спас". Главная цель "Живой цепи Соборности" - объединить украинцев под национальными флагами.