Порошенко пообещал подписать закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит из Рады

"Агрессору не нравится, когда его называют агрессором", - отметил президент.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о реинтеграции Донбасса, как только он поступит к нему из Верховной Рады.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. Рефлексия Москвы подтверждает, что мы приняли правильное решение - закон о реинтеграции Донбасса, и я подпишу его, как только он поступит из Рады", - написал президент.

Порошенко также отметил, что данный закон не противоречит Минским договоренностям.

"Ни дух, ни буква закона о реинтеграции Донбасса никакой статьей не противоречат Минским договоренностям. В отличии от РоSSии, которая только ищет любой повод, чтобы их не выполнять", - сказал президент.

"Мы должны преодолеть внешнюю агрессию, построить европейскую Украину, и передать ее в надежные руки наших детей и внуков. Это - наша миссия, и она абсолютно возможна", - добавил он.

Напомним, 6 октября прошлого года Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией .

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

18 января 2018 года Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса усилит позиции Украины в международных судах.