Порошенко: РоSSия использует те же методы гибридной войны, что и сто лет назад

"Но сегодня мы намного сильнее, намного опытнее".

Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко в понедельник принял участие в открытии выставки, посвященной столетию со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики, в "Украинском доме".

Во время мероприятия он выступил с короткой речью, в которой в очередной раз провел параллели между сегодняшними событиями и событиями времен Украинской революции 1917-1921 годов.

"Хотел бы всем напомнить, что РоSSия использовала тогда против Украинского государства такие же методы гибридной войны, как и сейчас. Смотрите. Непризнание присутствия своих войск на территории Украинской Народной Республики - официальное заявление тогдашней РоSSии. Создание марионеточных пророSSийских "республик", которые признавала только РоSSия. Финансовая и вооруженная поддержка так называемых повстанческих движений. Но сегодня мы намного сильнее, намного более объединены, намного опытнее", - заявил глава государства.

Напомним, что 22 января 1918 года впервые в XX веке Украина провозгласила независимость. Украинская Народная Республика просуществовала в течение трех лет. За это время были утверждены государственная граница, деньги, язык, символика, была создана боеспособная армия.

Свою первую годовщину независимости, 22 января 1919 года, УНР отметила принятием Акта Злуки с Западно-Украинской Народной Республики.

Поэтому в этот день в Украине отмечают два важных исторические события: первое провозглашение независимости Украины и День Соборности.