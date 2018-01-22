"Турция была откровенна" - глава Пентагона прокомментировал операцию в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Турция заранее предупредила Соединенные Штаты о начале операции против курдов на северо-западе Сирии.

«Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, консультировались с нами. И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся»,- заверил Мэттис, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января объявил о начале антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдов. До этого он предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению.


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