"Наша способность предотвращать угрозы или реагировать на них будет ослаблена, если мы не будем идти в ногу с нашими соперниками".

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Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер потребует увеличить расходы на оборону, чтобы Соединенное Королевство не отставала по этим затратам и по военной мощи от РоSSии.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на предоставленные журналистам отрывки из выступления Картера на обсуждении параметров бюджета.

Как следует из документа, генерал заявит, что если Британия будет отставать от РоSSии, для нее возрастет риск угрозы стать целью прежде всего нестандартных, гибридных военных действий, которые может предпринять РоSSия и другие потенциально враждебные государства. Одной из наибольших угроз он называет хакерские атаки, которые нацелены и на военных, и на гражданских. "Наша способность предотвращать угрозы или реагировать на них будет ослаблена, если мы не будем идти в ногу с нашими соперниками", - говорится в речи Картера.

Враждебные государства, по словам генерала, проявляют больше креативности в использовании пограничных состояний между войной и миром. Чтобы не оказаться в будущем неспособными на реакцию, британцы должны работать над скоростью принятия решений, повышать темпы быстрого развертывания войск и осваивать современные средства ведения войны.

Глава британского Генштаба заявит, что РоSSия создает все более агрессивные экспедиционные войска и что Москва в этой сфере демонстрирует такие возможности, с которыми Британия с трудом сможет соперничать. Для примера он укажет на экипировку роSSийского контингента в Сирии.