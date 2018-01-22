Суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залог

Раньше он находился под домашним арестом в Хмельницком.

Суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залог
Дмитрий Сус

Соломенский районный суд Киева 16 января изменил меру пресечения для бывшего следователя по особо важным дел Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Раньше он находился по домашним арестом в Хмельницком, а суд постановил изменить ее на залог.

Указано, что суд рассмотрел ходатайство Национального антикоррупционного бюро, согласованное со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, об изменении меры пресечения.

Судья частично удовлетворил ходатайство и назначил Сусу залог 1 762 000 гривен, который должен быть внесен не позднее 5 дней.

В случае внесения залога подозреваемый обязан прибывать по первому требованию к детективу, прокурору, суду; не отлучаться из города Хмельницкий и Хмельницкой области без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу свои загранпаспорта. Также Сус обязан носить электронный браслет контроля.

Срок обязанностей, возложенных следственным судьей, в случае внесения залога установлен до 16 марта включительно.

Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.

Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).


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