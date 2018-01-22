Суд изменил меру пресечения для экс-прокурора Суса на залог
Раньше он находился под домашним арестом в Хмельницком.
Соломенский районный суд Киева 16 января изменил меру пресечения для бывшего следователя по особо важным дел Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Раньше он находился по домашним арестом в Хмельницком, а суд постановил изменить ее на залог.
Указано, что суд рассмотрел ходатайство Национального антикоррупционного бюро, согласованное со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, об изменении меры пресечения.
Судья частично удовлетворил ходатайство и назначил Сусу залог 1 762 000 гривен, который должен быть внесен не позднее 5 дней.
В случае внесения залога подозреваемый обязан прибывать по первому требованию к детективу, прокурору, суду; не отлучаться из города Хмельницкий и Хмельницкой области без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу свои загранпаспорта. Также Сус обязан носить электронный браслет контроля.
Срок обязанностей, возложенных следственным судьей, в случае внесения залога установлен до 16 марта включительно.
Решение обжалованию не подлежит.
Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепм от БПП.
Сус был одним из участников конфликта силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.
Прокурора уволили в апреле 2017 года, сейчас его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 Уголовного кодекса) и декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).
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