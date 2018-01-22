Новостей.COM ⇒ Политика

Кабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспорту Морская администрация будет координировать работу 13 морпортов и осуществлять безопасность судоходства. Фото: Макс Требухов Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация) Дмитрия Петренко. Об этом говорится в распоряжении правительства №29-р от 17 января. Кроме того, распоряжением правительства №28-р от 17 января Петренко назначен заместителем главы Госслужбы по морскому и речному транспорту. До этого он занимал должность зампредседателя Госслужбы по безопасности на транспорте. Напомним, Кабмин решил создать Госслужбу по морскому и речному транспорту (Морскую администрацию) в сентябре прошлого года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства. Деятельность Морской администрации будет координироваться министром инфраструктуры.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.