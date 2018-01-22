Кабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспорту
Морская администрация будет координировать работу 13 морпортов и осуществлять безопасность судоходства.
Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация) Дмитрия Петренко.
Об этом говорится в распоряжении правительства №29-р от 17 января.
Кроме того, распоряжением правительства №28-р от 17 января Петренко назначен заместителем главы Госслужбы по морскому и речному транспорту.
До этого он занимал должность зампредседателя Госслужбы по безопасности на транспорте.
Напомним, Кабмин решил создать Госслужбу по морскому и речному транспорту (Морскую администрацию) в сентябре прошлого года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства.
Деятельность Морской администрации будет координироваться министром инфраструктуры.
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Политика
22.01.2018 12:15