Кабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспорту

Морская администрация будет координировать работу 13 морпортов и осуществлять безопасность судоходства.

Кабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспорту
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация) Дмитрия Петренко.

Об этом говорится в распоряжении правительства №29-р от 17 января.

Кроме того, распоряжением правительства №28-р от 17 января Петренко назначен заместителем главы Госслужбы по морскому и речному транспорту.

До этого он занимал должность зампредседателя Госслужбы по безопасности на транспорте.

Напомним, Кабмин решил создать Госслужбу по морскому и речному транспорту (Морскую администрацию) в сентябре прошлого года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства.

Деятельность Морской администрации будет координироваться министром инфраструктуры.


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