Украинец пытался вывезти в Иран информацию по одному из аппаратов "Гетмана Сагайдачного"

Его перехватили в аэропорту "Борисполь".

Украинец пытался вывезти в Иран информацию по одному из аппаратов "Гетмана Сагайдачного"
Фото: mil.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту "Борисполь" 55-летнего украинца, который пытался вывезти в Иран информацию, касающуюся фрегата "Гетман Сагайдачный".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина работает на должности старшего научного сотрудника одного из опытных институтов, а информация, которую нашли у него на флешке, касалась принципов устройства гидроакустических станций гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный". Она относится к специальной информации военного характера и не может вывозиться без специального разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Мужчина знал об этом, но тем не менее решился на преступление. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.333 Уголовного кодекса - нарушение установленного порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

"Гетман Сагайдачный" - флагман украинского военно-морского флота.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Блок рекламы


Похожие новости
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД
Власти Ирана освободили 440 арестованных во время протестовВласти Ирана освободили 440 арестованных во время протестов
СМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человекСМИ: Во время протестов в Иране погибли 25 человек
В Иране отказались пересматривать ядерную сделкуВ Иране отказались пересматривать ядерную сделку
Подорожанием хлеба власть Ирана может «заработать» себе государственный переворот - экспертПодорожанием хлеба власть Ирана может «заработать» себе государственный переворот - эксперт
Иранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестовИранские спецслужбы провели аресты причастных к организации протестов
Протесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человекПротесты в Иране: силовики задержали более 3 700 человек
Турция вызвала послов РоSSии и Ирана – СМИТурция вызвала послов РоSSии и Ирана – СМИ
«Джавелинов» не будет: в Генштабе уточнили информацию об американском оружии для Украины«Джавелинов» не будет: в Генштабе уточнили информацию об американском оружии для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости