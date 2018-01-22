Украинец пытался вывезти в Иран информацию по одному из аппаратов "Гетмана Сагайдачного"
Его перехватили в аэропорту "Борисполь".
Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту "Борисполь" 55-летнего украинца, который пытался вывезти в Иран информацию, касающуюся фрегата "Гетман Сагайдачный".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Мужчина работает на должности старшего научного сотрудника одного из опытных институтов, а информация, которую нашли у него на флешке, касалась принципов устройства гидроакустических станций гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный". Она относится к специальной информации военного характера и не может вывозиться без специального разрешения Государственной службы экспортного контроля.
Мужчина знал об этом, но тем не менее решился на преступление. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.333 Уголовного кодекса - нарушение установленного порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
"Гетман Сагайдачный" - флагман украинского военно-морского флота.
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22.01.2018 12:13