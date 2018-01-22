Сегодня День соборности Украины

Сегодня День соборности Украины

Сегодня, 22 января, в нашей стране  отмечается  государственный праздник - День соборности Украины.

Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.

22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. И хотя государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное положение, взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. Уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики заняли Киев, Восточную Галицию оккупировали поляки, а Закарпатье — Чехословакия. И хотя Акт «Злуки» 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала жить.

В начале 1990-х годов, в период движения за возрождение независимой Украины, она получила новое развитие. Так, в 1990 году в этот день миллионы жителей Украины выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности. С тех пор каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов можно увидеть живые цепи, символизирующие объединение страны. Так люди отмечают этот праздник, к тому же проходят и другие торжественные мероприятия.




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