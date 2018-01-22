Боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге
Зафиксировано два нарушения режима тишины на Донбассе.
За прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим перемирия на Донбассе. В результате обстрелов ни один военнослужащий не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Почти сутки сохранялся режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, около 23:00 роSSийско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды из временно оккупированных населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка террористы вели огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.
"На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - отметили в штабе.
Напомним, в субботу из-за обстрелов на Донбассе пострадали пять украинских военных. В воскресенье в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.01.2018 12:13