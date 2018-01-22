Боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге

Зафиксировано два нарушения режима тишины на Донбассе.

Боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге
Фото: Роман Бочкана

За прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим перемирия на Донбассе. В результате обстрелов ни один военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Почти сутки сохранялся режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако, около 23:00 роSSийско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды из временно оккупированных населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка террористы вели огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

"На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано", - отметили в штабе.

Напомним, в субботу из-за обстрелов на Донбассе пострадали пять украинских военных. В воскресенье в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела.


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