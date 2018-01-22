Украина отмечает День соборности: поздравления президента и премьера
22 января в Украине празднуется День соборности. В этот день в 1919 году был принят Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).
В праздником украинцев поздравили первые лица государства, передает Час Пик.
Президент Петр Порошенко напомнил согражданам, что Украина - одна дружная семья, единая и неделимая.
"Мы все разные, но нас объединяют общие ценности, общие идеалы и устремления.
Мы – большая дружная семья всех граждан Украины. От Запада до Востока, от Севера до Юга – Украина неделимая соборная и единственная!" - написал глава государства в Фейсбуке.
Также пост с поздравлением опубликовал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Объединить годами разделенные украинские земли в границах одного государства - такой была мечта руководителей ЗУНР и УНР. И 22 января 1919 года это стало реальностью – Акт Злуки был провозглашен на Софийской площади в Киеве.
Единые, соборные и независимые. Тогда, теперь и навсегда! Слава Украине!" - написал Гройсман.
Напомним, в Кремле опровергли информацию о непубличных встречах Порошенко и Путина.
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