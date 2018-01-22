Практически все средства давления на Украину у Кремля исчерпаны, — Пионтковский

Андрей Пионтковский

Кремлю очень не нравится принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, но его реальные рычаги влияния на Украину очень ограничены.

Об этом в интервью Апострофу заявил роSSийский политолог Андрей Пионтковский

«Судя по беснующимся шоу, реакция в Кремле негативная. Потому что закон называет все вещи своими именами – оккупация, временно оккупированная территория. А ответственность за то, что там происходит, несет государство-агрессор. То есть наконец-то сформулированы элементарные истины. Но это касается демагогии и риторики», — отметил он.

«Я не думаю, что последуют какие-то действия, потому что арсенал возможных действий РоSSии очень ограничен. Практически все средства покорения и давления на Украину исчерпаны. Во-вторых, они прекрасно понимают, что какая-либо военная эскалация вызовет немедленную резкую реакцию Запада», — утверждает Пионтковский.

Кроме того, главная головная боль Кремля сегодня — не эскалация в Украине, а новые санкции США. «Прежде всего, они думают, как избежать персональных санкций, которые будут введены в начале февраля», — указывает роSSийский эксперт.


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