Очевидцы засняли пожар на базе подлодок Тихоокеанского флота фюрера РФ (ВИДЕО)

В одной из бухт роSSийского Владивостока на базе подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает местное издание PrimaMedia .

Очевидцы, которые засняли пожар на видео, утверждают, что горела одна из подлодок.

В свою очередь, в пресс-службе ТОФ уверяют, что "на территории соединения подводных кораблей среди личного состава проводились учения по тушению пожара на пирсе".

"Личный состав справился на отлично", - говорится в сообщении.

Рупор Кремля ТАСС передает, что в "учениях" в бухте Улисс были задействованы 30 человек, а пожар потушили за шесть минут.

На видеозаписях видно, что столб густого черного дыма окутал почти всю бухту.

В главном управлении МЧС по Приморью сказали, что к ним не поступали сообщения о возгорании в районе бухты Улисс.

Напомним, 20 января в центре Праги в четырехзвездночной гостинице Eurostars David возник пожар, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека и около 40 раненых.