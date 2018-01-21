Девять украинцев погибли из-за теракта в Кабуле

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Из-за теракта, организованного группировкой Талибан, в столице Афганистане Кабуле в гостинице Intercontinental погибли 9 граждан Украины, большинство из которых работали в одной из местных авиакомпаний.

Об этом сообщает BBC с ссылкой на заявление полиции Кабула.

Афганский журналист Билал Сарвари в Twitter, что по его информации погибли шесть украинцев – сотрудников афганской авиакомпании Kam Air.

Также указывается, что в результате теракта погибли один гражданин Германии, один гражданин Греции и один гражданин Казахстана. Подчеркивается, что личности еще двоих погибших еще не установлены.

Всего в результате нападения погибли 14 иностранцев и четверо граждан Афганистана. Ранены были 10 человек, включая четырех гражданских. Трое нападавших были убиты.

Глава МВД Афганистана заявил, что передача охранных функций частным предприятиям была ошибкой.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о шести погибших украинцах.

Изображение: УНИАН


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