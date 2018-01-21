Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке

Также женщина привезла с собой двух дочерей, которых женила с членами ИГИЛ.

Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Боевики ИГИЛ
Фото: kurdpress.com

Суд в Багдаде в воскресенье, 21 января, приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения, имеющей отношение к деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), передает "Немецкая волна".

Женщину, имя которой не раскрывают, обвиняют в логистической поддержке и помощи ИГИЛ, пояснил судья. Ее должны казнить через повешение. Приговор можно обжаловать.

Суд сообщил, что обвиняемая уехала из Германии сначала в Сирию, а затем в Ирак. Она привезла с собой двух дочерей, которых женила с членами ИГИЛ.

По данным немецкого правительства, по состоянию на ноябрь 2017 около 960 человек уехали из Германии в Сирию и Ирак, чтобы принять участие в боях на стороне ИГИЛ. Около 20 процентов из них - женщины. Примерно треть из тех, что уехали, уже вернулись в Германию, еще около 150 - погибли в боевых действиях, считают в Федеральном ведомстве по охране конституции.

Напомним, в сентябре 2017 суд в Ираке также приговорил к повешению россиянина после того, как признал его виновным в вооруженной борьбе на стороне ИГИЛ.


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