Боевики ОРДО обстреляли автобус с мирными жителями в "серой зоне", есть погибший
Автобус находился вблизи КПВВ "Оленовка".
РоSSийско-террористические войска обстреляли пассажирский автобус в "серой зоне" в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Оленовка". В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, передает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
Место, где произошел инцидент, находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории в Донецкой области.
При этом пророSSийские и роSSийские СМИ распространяют ложную информацию о том, что обстрел автобуса якобы было совершено Вооруженными силами Украины, отмечают в штабе.
"Действия роSSийских наемников направленные на дискредитацию украинской армии накануне визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", - говорится в сообщении.
Также в штабе АТО подчеркнули, что украинские военные строго придерживаются Минских договоренностей.
Напомним, вчера пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе.
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Политика
21.01.2018 14:26