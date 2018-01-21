Боевики ОРДО обстреляли автобус с мирными жителями в "серой зоне", есть погибший

Автобус находился вблизи КПВВ "Оленовка".

Боевики ОРДО обстреляли автобус с мирными жителями в "серой зоне", есть погибший
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Фото: UNHCR Ukraine

РоSSийско-террористические войска обстреляли пассажирский автобус в "серой зоне" в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Оленовка". В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, передает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Место, где произошел инцидент, находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории в Донецкой области.

При этом пророSSийские и роSSийские СМИ распространяют ложную информацию о том, что обстрел автобуса якобы было совершено Вооруженными силами Украины, отмечают в штабе.

"Действия роSSийских наемников направленные на дискредитацию украинской армии накануне визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО подчеркнули, что украинские военные строго придерживаются Минских договоренностей.

Напомним, вчера пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе.


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