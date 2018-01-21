Турция заявила о ведении танков на территорию Сирии - СМИ
Турецкие сухопутные войска в воскресенье вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии", которые поддерживает Анкара.
Об этом сообщает государственное турецкое агентство
Сообщается, что турецкая бронетехника, подразделения спецназа и пехотные подразделения продвинулись в пределах 5 км в направлении Африна в рамках операции "Оливковая ветвь". Отмечается, что во время движения столкновений не произошло.
"Операция "Оливковая ветвь" продолжается, как и запланировано, и начался наземное наступление", - заявили турецкие военные на второй день операции.
При этом курды опровергли факт наступления сирийской армии. Турецкие военные не входили в сирийский регион Африн. Об этом заявил представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) Бируск Хасака, передает
Ранее генштаб Турции сообщил, что боевые самолеты и артиллерия обстреляли 153 объекта Рабочей партии Курдистана на территории Африна.
Турция заявляет, что операция на северо-западе Сирии имеет целью защитить границы страны, обеспечить безопасность и стабильность в регионе.
Анкара заявила, что не допустит расширения территорий курдов на сирийско-турецкой границе. Турция считает курдские группировки террористическими организациями.
Напомним, 20 января президент Турции заявил, что турецкая армия начала наступление на курдские «Отряды народной самообороны».
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Политика
21.01.2018 12:51