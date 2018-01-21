РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Инцидент произошел в Харьковской области.
Пограничники задержали гражданина РоSSийской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина РоSSии, который незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.
Задержанный попросил у пограничников о статусе беженца на территории Украины. Прежде чем рассмотреть его просьбу, пограничники вызвали скорую помощь, так как он имел признаки переохлаждения. Медики поставили диагноз "обморожение кистей рук и ног".
Сейчас россиянин находится в больнице под охраной.
По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.
Напомним, ранее Генштаб опроверг заявление РФ о том, что украинский военный попросил статус беженца в РоSSии
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.01.2018 12:49
21.01.2018 12:51