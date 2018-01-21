РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

Инцидент произошел в Харьковской области.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали гражданина РоSSийской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина РоSSии, который незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.

Задержанный попросил у пограничников о статусе беженца на территории Украины. Прежде чем рассмотреть его просьбу, пограничники вызвали скорую помощь, так как он имел признаки переохлаждения. Медики поставили диагноз "обморожение кистей рук и ног".

Сейчас россиянин находится в больнице под охраной.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.