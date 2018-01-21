РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

Инцидент произошел в Харьковской области.

РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали гражданина РоSSийской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина РоSSии, который незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.

Задержанный попросил у пограничников о статусе беженца на территории Украины. Прежде чем рассмотреть его просьбу, пограничники вызвали скорую помощь, так как он имел признаки переохлаждения. Медики поставили диагноз "обморожение кистей рук и ног".

Сейчас россиянин находится в больнице под охраной.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Напомним, ранее Генштаб опроверг заявление РФ о том, что украинский военный попросил статус беженца в РоSSии


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"Мобильный коллапс в ОРДЛО: Захарченко пригрозил взять Vodafone Ukraine под "внешнее управление"
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
В мире возникла угроза заражения дифтерией, а сыворотки от нее в Украине нет - врачВ мире возникла угроза заражения дифтерией, а сыворотки от нее в Украине нет - врач
В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб украинец - МИД
"Они выдержали - не выдержал бетон": В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта"Они выдержали - не выдержал бетон": В Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта
Порошенко попросил УПЦ МП помочь с возвращением политзаключенных из РоSSииПорошенко попросил УПЦ МП помочь с возвращением политзаключенных из РоSSии
Контрактник ВСУ задержан по делу о незаконном лишении свободыКонтрактник ВСУ задержан по делу о незаконном лишении свободы
Гонтарева находится в Украине и готова к отчету в Раде, - НБУГонтарева находится в Украине и готова к отчету в Раде, - НБУ
МИД Беларуси: Переговоры по Украине можно перенести хоть в АнтарктидуМИД Беларуси: Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду
Тиллерсон обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейсикх странТиллерсон обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейсикх стран
Главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ограничение свободы слова - Human Rights WatchГлавным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ограничение свободы слова - Human Rights Watch
В Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИВ Украине запретили роSSийский фильм "Матильда" о Николае II, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости