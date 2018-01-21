Франция призывает созвать Совбез ООН по ситуации в Сирии

В Европе обеспокоены обострением конфликта между курдами и турками.

Совбез ООН Фото: http://un.mfa.gov.ua

Франция просит созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в Twitter , передает УНН.

"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН ", - написал он, добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецким коллегой.

Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирию.

Тем временем, Турция объясняет начало военной операции против курдов в Сирии "защитой южных границ НАТО", сообщает турецкий телеканал NTV.

"Операция будет проводиться в четыре этапа, чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов", - сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

В то же время вице-премьер страны Хакан Чавушоглу заявил, что целью операции "Оливковая ветвь" является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии.

"Анкара стремится защитить свои пограничные территории, а также лишить курдское и арабское население региона от давления и насилия со стороны курдских вооруженных формирований и похожих на них группировок", - сказал он.

Напомним, в субботу Турция объявила о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на севере Сирии. Первым этапом операции стала бомбардировка турецкими воздушными силами района Африн. В результате которого, как заявили представители курдов, погибли мирные жители. Кроме этого, Турция объявила о начале наземной военной операции.