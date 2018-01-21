Македония определит новое название страны на референдуме

Македония определит новое название страны на референдуме

Македония определит новое название для страны в ходе общенационального референдума.

Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА "Новости".

Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", - сказал Заев.

По словам македонского премьера, референдум пройдет уже в этом году.

Напомним, Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог о вступлении страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.




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