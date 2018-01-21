Курды заявляют о гибели мирных граждан в результате бомбардировок турецкой авиации
Анкара подтверждает информацию о жертвах, но утверждает, что все они - курдские бойцы.
В результате бомбардировок авиацией турецкой армии позиций курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) в районе Африн в Сирии погибли десять человек, из которых семеро - мирные жители. Об этом вечером в субботу, 20 января, заявил представитель курдов Бируск Хасакех, передает "Немецкая волна".
По его словам, среди погибших - восьмилетний мальчик, а также трое бойцов YPG, из которых две женщины. В курдской партии "Демократический союз" (PYD) накануне заявили о 25 раненых мирных жителей в результате бомбардировок. Анкара также сообщает о жертвах со стороны курдов, однако утверждает, что все они - курдские бойцы, а не гражданские лица.
Тем временем, в Турции заявили об обстреле со стороны курдов утром в воскресенье, 21 января, пограничной турецкой провинции Килис, сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu. Как утверждает губернатор провинции, три ракеты попали в дома, один человек легко ранен.
Напомним, Турция накануне начала военную операцию под названием "Оливковая ветвь" против сирийских курдов, бомбардируя с воздуха их позиции. 72 турецкие самолеты атаковали более 100 целей.
Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая армия начала наземное наступление на курдские "Отряды народной самообороны" на севере Сирии с намерением войти в город Африн. Однако в воскресенье утром курды заявили, что не пустили турецкие силы в город.
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