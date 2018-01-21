Трамп подвел итоги первого года своего президентства

Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства.

Об этом он написал в Twitter .

"Беспрецедентный успех для нашей страны - во множестве сфер - с момента выборов", — написал Трамп.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля над преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.