Новостей.COM ⇒
2018-01-21
Трамп подвел итоги первого года своего президентства
Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства.
Об этом он написал в
"Беспрецедентный успех для нашей страны - во множестве сфер - с момента выборов", — написал Трамп.
В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля над преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Курды заявляют о гибели мирных граждан в результате бомбардировок турецкой авиации »»
21.01.2018 12:49
21.01.2018 12:49
←+Ctrl+→