Трамп подвел итоги первого года своего президентства

Трамп подвел итоги первого года своего президентства

Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства.

Об этом он написал в Twitter.

"Беспрецедентный успех для нашей страны - во множестве сфер - с момента выборов", — написал Трамп.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля над преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.




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