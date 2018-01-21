За сутки в зоне АТО позиции ВСУ обстреляли шесть раз, пятеро военных ранены

За прошедшие сутки, 20 января, в зоне АТО на Донбассе позиции ВСУ обстреляли шесть раз, в результате пострадали пять украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Отмечено, что вторая половина прошедших суток, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

«Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем, боевики совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки боевики шесть раз нарушили режим тишины.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им оказывается необходимая врачебная помощь», - доложили в штабе АТО.

Напомним, 19 января, в зоне проведения АТО противник продолжил обстреливать с вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения, позиции Вооруженных сил Украины.

За день, 20 января, в зоне АТО один военный получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.