Делегация КНДР прибыла в Южную Корею

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею

Для обсуждения участия Северной Кореи в нынешней зимней Олимпиаде в Пхенчхан прибыла официальная делегация КНДР.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

"Визит семи членов северокорейской делегации для осмотра места проведения Олимпиады был сначала запланирован на субботу, однако накануне был отменен без каких-либо объяснений. Чиновники из обеих Корей с помощью трансграничного горячей линии договорились о новой дате визита", - говорится в материале.

По информации YTN, Южная Корея обеспечила усиленную охрану делегации КНДР.

Ожидается, что на Игры в Южную Корею приедут 22 спорстмена из КНДР. К делегации также будут 24 функционера и 21 журналист.

Как известно, ранее Северная Корея заявила, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.




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