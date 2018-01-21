Делегация КНДР прибыла в Южную Корею

Для обсуждения участия Северной Кореи в нынешней зимней Олимпиаде в Пхенчхан прибыла официальная делегация КНДР .

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters .

"Визит семи членов северокорейской делегации для осмотра места проведения Олимпиады был сначала запланирован на субботу, однако накануне был отменен без каких-либо объяснений. Чиновники из обеих Корей с помощью трансграничного горячей линии договорились о новой дате визита", - говорится в материале.

По информации YTN, Южная Корея обеспечила усиленную охрану делегации КНДР .

Ожидается, что на Игры в Южную Корею приедут 22 спорстмена из КНДР . К делегации также будут 24 функционера и 21 журналист.

Как известно, ранее Северная Корея заявила, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.